Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Olberslebener Kinderbasar: Zum Glück aus der Zeit gefallen

Kein Parkplatz zu bekommen, Menschentrauben vorm Bürgerhaus, dichtes Gedränge darin. Dabei ist doch eigentlich „nur“ Kindersachenbasar. Auf der Außentreppe steht Bürgermeister Lars Pekarek und strahlt. „Ist das nicht der Wahnsinn?! Wir haben alles!“, sagt er und lädt am Freitagabend zum Rundgang ein. Sein Amtsbonus hilft, durch die Tür zu schlüpfen, auf der eigentlich den Zutritt verbietet. Das erspart Schlangestehen und Hindernislauf. Einmal durch, steht man am Ende des Gewusels – an der Kasse. Die zu hüten, ist gerade Chefinnen-Sache. Jana Schoddel ist Vorsitzende des Vereins OLE. Das Kürzel steht ganz profan für Olbersleben/Ellersleben.

Seit rund sechs Jahren organisieren Schoddel und ihre Mitstreiterinnen zweimal im Jahr Kindersachenbasare. Die jetzige Auflage ist jedenfalls die 12. gewesen. Freitagabend ging es los, Samstagvormittag wurden die Reste angeboten.

So einen Andrang wie jetzt, am Wochenende vor dem ersten Advent, haben sie noch nie erlebt! Das gilt für Anbieter wie Stöberer.

Statt der sonst immer um die 40 Teilnehmer sind es diesmal über 60. „Bis aus Erfurt sind die Besucher gekommen“, staunt die Vereinsvorsitzende.

Das Erfolgsgeheimnis – neben der rührigen und akribischen Vorbereitung natürlich – ist der Termin-Ausrutscher. „Wir sind spät dran. Es hat diesmal einfach nicht eher gepasst“, erläutert Jana Schoddel. Das hat zur Folge, dass alle anderen Basare schon durch sind. Es gilt: Alle Augen auf Olbersleben. Das hat sich von Mund zu Mund und über soziale Medien schnell herumgesprochen. So mancher ist sicherlich auch schon auf der Suche nach günstigen Geschenken zum Fest. Viele tragen Spielzeug unterm Arm.

Vereinsvize und Kassenwartin Mandy Becke erwartet beim Kassensturz nach dem „Nightshopping“ ein ordentliches Ergebnis. 15 Prozent vom Umsatz werden einbehalten und im Anschluss berät der Verein darüber, wo wem damit geholfen werden kann. Schon jetzt steht fest, dass der späte Termin sich künftig wohl halten wird. „Wir denken daran, mit anderen Vereinen zu beraten und – nach den jetzigen Erfahrungen – vorm Bürgerhaus zusätzlich zum Basar gemeinsam einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen.