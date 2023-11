Olberslebens Schänkplatz wird neu gestaltet

Olbersleben. Mehr als eine halbe Million Euro wird investiert.

Auf dem Schänkplatz in Olbersleben herrscht geschäftiges Treiben. Während der Platz gegenüber, am Oberteich, bereits saniert wurde und dort herbstliche Ruhe herrscht, ist nun das Areal auf der anderen Seite der Hauptstraße an der Reihe. Die Mitarbeiter der Firma Landschaftsbau Simonsen Erfurt legen gerade Abwasser- sowie Regenwasserleitungen am Bürgerhaus in die Erde.

Mehr als eine halbe Million Euro soll die Neugestaltung des Schänkplatzes insgesamt kosten, nachdem die ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen werden mussten. Sie waren von einer Wegeausführung in sandgeschlämmter Decke ausgegangen. Das hatte sich aber als nicht durchführbar herausgestellt. Die Arbeiten werden sich wohl bis Sommer nächsten Jahres hinziehen.