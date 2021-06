Großrudestedt. Zu einem besonders glitschigen Einsatz wurde die Feuerwehr gerufen.

Zwischen Großrudestedt und Schloßvippach entdeckten Autofahrer am Mittwoch eine zerbrochene Olivenölflasche. Durch das ausgelaufene Öl war die Fahrbahn nach Angaben der Polizei rutschig, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Sie stumpfte den Bereich ab. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.