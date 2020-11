Ollendorf und Großmölsen stecken Handlungsfelder ab

Der Ollendorfer Kindergarten stößt an seine räumlichen Grenzen. Bürgermeister und Gemeinderat haben das längst erkannt und suchen nach Lösungen. Ein neuer Standort ist mit dem Sportplatz bereits ausgemacht. Die Flächen seien nicht nur gemeindeeigen, mit dem Neubau einer Kindereinrichtung auf dem Gelände könnten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. So gebe es an den dort befindlichen Gebäuden, darunter eine Kegelbahn und ein Mehrzweckraum, „erheblichen Sanierungsstau“. Die Idee besteht, die Gebäude und den neuen Kindergarten miteinander zu verbinden. „Das birgt viele Vorteile“, sagt Ollendorfs Bürgermeister Volker Reifarth.

Um die Idee in die Tat umzusetzen, hat die Gemeinde bereits eine Machbarkeitsstudie veranlasst und einen Architektenwettbewerb ausgelobt. „Ein solches Projekt lässt sich nur mit Fördermitteln stemmen, dafür muss es Hand und Fuß haben“, erklärt der Bürgermeister.

Das Kindergartenprojekt wurde damit in die Liste der Vorhaben aufgenommen, die mit Fördermitteln aus dem Programm der Dorferneuerung in Angriff genommen werden könnten. Ollendorf ist eine Gemeinde, die der dafür gebildeten Dorfregion „Grammeaue“ angehört. Auch Großmölsen, Kleinmölsen und Udestedt zählen dazu.

Neuer Perspektiven erhoffen sich die Ollendorfer für die Wasserburg. Ein Ort für die Jugend ist hier im Gespräch. Foto: Peter Hansen

Gemeinsam wollen sie einen Antrag auf Aufnahme ins Programm der Dorferneuerung stellen. Voraussetzung dafür ist ein gemeindliches Entwicklungskonzept. „Die Arbeit daran ist bereits in vollem Gange“, sagt Katja Schneevoigt von der Thüringer Landgesellschaft. Das Büro begleitet die vier Dörfer auf ihrem Weg und erstellt das Konzept.

Bereits Anfang Oktober startete die Bürgerbeteiligung. In einem zweitägigen Seminar wurden Ideen zusammengetragen und Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet. Auch ein Dorferneuerungsbeirat mit Mitgliedern aus allen vier Gemeinden wurde gewählt. Im nächsten Schritt fanden nun die ersten Dorfbegehungen in Ollendorf und Großmölsen statt.

Betreutes Wohnen im Landhotelund die Jugend in der Wasserburg

Die „Ausspanne“ und das daneben liegende Landhotel waren eine weitere Station in Ollendorf. Wie Friedhelm Josephs aus Ollendorf zu berichten wusste, gibt es für beide Objekte bereits neue Nutzungskonzepte. Die „Ausspanne“ wolle ein Investor für generationsübergreifende Wohngemeinschaften herrichten lassen. Auch ein Hofladen und ein Café seien im Gespräch. Betreutes Wohnen ist ein Projekt, das Friedhelm Josephs im Landhotel realisieren will. Wie er berichtete, ist der Mietvertrag mit der Agrargenossenschaft Kerspleben, die das Hotel bislang bewirtschaftete, beendet. Die derzeitige Raumsituation sehe acht Wohneinheiten vor. „Dafür findet sich kein Träger“, ist Josephs überzeugt. Sein Plan ist, den Saal abzureißen und dort das Gebäude zu erweitern, so dass 18 bis 20 Wohneinheiten geschaffen werden können. Beide Vorhaben wurden für einen künftigen Maßnahmekatalog erfasst.

Ein weiterer Stopp wurde an der Ollendorfer Wasserburg eingelegt. Auch hier erhoffen sich die Einwohner eine neue Perspektive. Gespräche mit dem Pächter, dem Verein Offene Häuser, werden geführt, informierte der Bürgermeister. Otmar Ellinger vom Gemeinderat verwies darauf, dass schon Napoleon in der Wasserburg übernachtet hatte. Sehr gut könnten sich beide die Burg und den Kulturspeicher als Ort für die Jugend vorstellen.

Ein Hinweisschild auf die Bedeutung der Burg sowie ein großer Wegweiser am Dorfplatz, der an die zwei Handelsstraßen, die Via Regia und die alte Salzstraße, erinnern soll, sind weitere Wünsche, die im Konzept berücksichtigt werden sollen.

Die Großmölsener wollen die Außenanlagen ihres Dorfgemeinschaftshauses herrichten. Ein Wunsch, den sie schon sehr lange hegen. Foto: Peter Hansen

Auf großes Interesse stieß die Ortsbegehung auch in Großmölsen. Bürgermeister Tobias Ballin empfing die Mitarbeiter der Thüringer Landgesellschaft sowie interessierte Bürger direkt vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Genau da, am sogenannten Schulplatz, sehen er und die Gemeindevertreter den größten Handlungsbedarf im Ort.

Schon mehrfach hat sich Großmölsen um Fördermittel für die Herrichtung des Platzes bemüht. Anträge auf eine Finanzspritze waren auch an die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt gegangen. Bislang blieben sie ohne Erfolg. Jetzt wird auf die Dorferneuerung gesetzt. „Das Dorfgemeinschaftshaus wird gut genutzt. Da gehören die Außenanlagen mit Parkplätzen einfach dazu“, so der Bürgermeister, der kein Geheimnis daraus machte, dass die Kassen der Gemeinden leer sind. „Wir sind in der Haushaltskonsolidierung.“ Hand angelegt werden müsste auch am alten Schulhaus, das sich neben dem Dorfgemeinschaftshaus befindet. Während das Erdgeschoss des Hauses von Vereinen genutzt wird, steht das Obergeschoss leer. Das Haus müsste saniert und Wohnraum geschaffen werden. Dann könnten die Wohnungen vermietet und Einnahmen für die Gemeinde erzielt werden, hieß es.

Entwicklungskonzept mussbis Mitte März 2021 eingereicht sein

Wünsche gibt es auch auf dem Sportplatz. Laut Ballin finden alle größeren Veranstaltungen der Gemeinde auf dem Gelände statt. Was fehlt, ist eine öffentliche Toilette. Geschaffen werden könnte sie im ehemaligen Futterhaus, das sich auf dem Areal befindet. Vonnöten wären auch eine Begradigung der Spielfläche und höhere Netze.

Ein Rundweg um das Dorf, mehr Straßenlaternen und ein straßenbegleitender Radweg von Groß- nach Kleinmölsen, um dort die bessere Busanbindung nach Erfurt leichter nutzen zu können, wurden ebenfalls ins Feld geführt.

Wie Katja Schneevoigt informiert, wird es am 19. November Ortsbegehungen in Udestedt und Kleinmölsen geben.

Der Spielplatz in Großmölsen ist in einem gepflegten Zustand. Bei Unwetter jedoch steht das gesamte Areal unter Wasser. Arbeiten an der Kanalisation würden Abhilfe schaffen. Foto: Peter Hansen

Unterdessen sind Mitarbeiter der Thüringer Landgesellschaft unterwegs, um alle vier Orte zu kartieren. Im nächsten Schritt gehe es darum, einen Maßnahmekatalog zu erstellen. Ein Arbeitskreis soll dann die einzelnen Vorhaben wichten und eine Prioritätenliste erstellen. All das diene als Grundlage, um ein Finanzierungskonzept für das gemeindliche Entwicklungskonzept auf den Weg zu bringen.

Um ins Programm der Dorferneuerung aufgenommen und für 2022 bis 2026 als Förderschwerpunkt anerkannt zu werden, muss das Entwicklungskonzept bis Mitte März 2021 eingereicht sein. Im dritten Quartal 2021 werde bekanntgegeben, ob die Arbeit Früchte tragen könne, gab Katja Schneevoigt eine Zeitschiene vor.