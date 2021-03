Mit diesem Fahrrad wirbt der Weltladen Locodemu in Sömmerda um Aufmerksamkeit.

Sömmerda. Die Ehrenamtlichen des Weltladens Locodemu planen die nächste digitale Debatte am 23. März.

Online-Debatte über Ausbeutung des globalen Südens startet in Sömmerda

Eine weitere Online-Debatte planen die Initiatoren des Weltladens Locodemu in Sömmerda für Dienstag, 23. März. Von 17.30 bis 18.30 Uhr soll laut Mitteilung der Ehrenamtlichen in entspannter Atmosphäre über das Thema „Ungleich im Norden und die Ausbeutung des globalen Südens“ gesprochen werden. Weil dafür Zugangsdaten gebraucht werden, ist eine Anmeldungen per E-Mail unter s.langenhan@asb-soemmerda.de nötig.

Bereits am Donnerstag, dem 18. März, beteiligen sich die Weltladen-Ehrenamtlichen am bundesweiten Aktionstag gegen Vorurteile. Mit der Kampagne soll darauf aufmerksam gemacht und gezeigt werden, dass alle im persönlichen Umfeld rassistische Handlungen und Aussagen hinterfragen und ihnen entgegentreten könnten.

Weiterhin informieren die Initiatoren, dass der Weltladen in Sömmerda wieder die gewohnten Öffnungszeiten anbieten kann – mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Wegen der geltenden Corona-Verordnungen dürfen jedoch derzeit nur Waren des täglichen Bedarfs verkauft werden.

Auch die Sozialberatung für Geflüchtete findet weiterhin statt und zwar donnerstags von 10 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist gemeinsam mit der evangelischen Regionalgemeinde Träger des Weltladens Locodemu am Marktplatz 23 in Sömmerda.