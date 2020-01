Opposition fordert Korrekturen im Sömmerdaer Kreishaushalt

Im zweiten Anlauf soll es in der Sitzung am 26. Februar klappen mit dem Beschluss des Kreishaushaltes für dieses Jahr, diese Hoffnung äußerten Kreistagsmitglieder fraktionsübergreifend. Nachdem die Entscheidung im Dezember mehrheitlich verschoben worden war – begründet mit wenig Zeit zur Beratung – wird der Entwurf gerade erneut in Fraktionen und nichtöffentlich in den Ausschüssen diskutiert.

Auf mehrere Punkte lege die Fraktion SPD/Grüne/Freie Wähler, auf deren Antrag der Aufschub im Dezember erfolgte, besonderen Wert und wünscht Änderungen des Etatentwurfs, erläutert Fraktionschef Christopher Harsch. Zum einen betreffe dies die Schülerbeförderung. Bisher müssen sich Schüler der 11. bis 13. Klasse an den Kosten beteiligen. Die Fraktion will erreichen, dass das Busticket auch für diese Klassenstufen kostenlos ist.

Kreis soll sich 70.000 Euro mehrfür Schülertransport leisten

Dem Kreis würden so Mehrkosten von rund 70.000 Euro entstehen, schätzt die Fraktion. „Ich denke, das ist etwas, was wir uns leisten können“, so Christopher Harsch. In der Verwaltung gebe es eine Personalstelle zur Abrechnung der zurzeit durch die Schüler zu tragenden Kosten. Wenn man diese einsparen könne, habe man einen Großteil der Kosten wieder drin, sagt er.

An der Regelschule Straußfurt müssen etliche Fenster erneuert werden. Ein 2016 entstandener Wasserschaden wurde nur notdürftig beseitigt. Foto: Andreas Jessing

Unbedingt getan werden müsse etwas an der Regelschule Straußfurt, nennt der Fraktionsvorsitzende einen weiteren Punkt. Schon bei der Schulbereisung sei zur Sprache gekommen, dass die 1997/99 eingebauten Fenster an der Süd- und Westseite des Gebäudes Risse aufweisen. Mit Andreas Jessing aus seiner Fraktion habe er sich die Situation angesehen und festgestellt, dass es zudem 2016 einen Wasserschaden gab, der nur notdürftig beseitigt wurde. Die Fassade müsse auch energetisch saniert werden, eventuell ergäben sich daraus Möglichkeiten der Förderung, sieht Harsch dafür eine Chance.

Aus Sicht der Fraktion gebe es zwei Varianten, so der Vorsitzende. Entweder sollte man zumindest Gutachter- und Planungskosten in Höhe von rund 50.000 Euro in den Haushalt 2020 einstellen. Oder zusätzlich die Baumaßnahme an sich, was geschätzte Kosten in Höhe von 250.000 Euro bedeuten würde.

Umschichten möchte die Fraktion SPD/Grüne/Freie Wähler gern Geld bei den Radwegen. Da seien 15.000 Euro Planungskosten für einen Radweg zwischen Kleinmölsen und Schloßvippach im Haushalt vorgesehen. Es reiche aber aus, den Weg bis Eckstedt zu bauen, so Harsch, da es ab dort einen landwirtschaftlichen Weg gebe. Die frei werdenden Mittel könnten für die Planung des Radwegs zwischen Orlishausen und Vogelsberg eingesetzt werden, so der Vorschlag.

Dieser Lückenschluss zwischen Sömmerda und Buttstädt sei sinnvoll, auch mit Blick auf die Bundesgartenschau 2021, bei der Buttstädt mit seinem Camposanto Außenstelle ist und von Erfurt aus dann auch mit dem Fahrrad zu erreichen wäre.

Für eine einheitliche Beschilderung an den Radwegen im Landkreis will die Fraktion zusätzlich 20.000 Euro im Haushalt verankern. Wie die gewünschten Änderungen bezahlt werden können, dazu hat die Fraktion zwei Varianten zur Kostendeckung vorgeschlagen. So seien im Stellenplan 2020 rund 15 Stellen mehr vorgeschlagen als im Jahr 2019 tatsächlich besetzt waren. Dadurch seien rund 500.000 Euro gebunden, die bei Streichung der unbesetzten Stellen frei wären.

Die andere Variante: Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt wird um die Kosten der Schülerbeförderung gemindert. Das Land habe für 2020 zusätzliche Investitionsmittel für die Kommunen angekündigt, für den Landkreis wären das mindestens 1,3 Millionen Euro. Damit stünde auch ausreichend Geld für die Beschilderung der Radwege und die Sanierung der Regelschule Straußfurt zur Verfügung.