In der Kreistagssitzung am 20. November 2019 war der Haushaltsentwurf eingebracht und an die Kreistagsmitglieder ausgereicht worden.

Opposition verhindert Haushaltsbeschluss

Der Landkreis geht ohne beschlossenen Haushalt ins neue Jahr. Mit den Stimmen von AfD, Linke und den anderen Oppositionsparteien wurde in der Kreistagssitzung am Mittwochabend ein Antrag der Fraktion SPD/Grüne/FW angenommen, das Thema im Januar zunächst noch einmal zu beraten und den Beschluss in die nächste Kreistagssitzung zu verschieben.

Dem vorausgegangen war ein Schlagabtausch, der es bei milden Außentemperaturen im Saal des Volkshauses zunehmend frostig werden ließ. Zu Beginn der Sitzung hatte die AfD bereits den Antrag gestellt, den Tagesordnungspunkt zu streichen, weil seit Einbringung des Haushaltes am 20. November noch nicht mal ein Monat Zeit gewesen sei, darüber zu beraten. Im Rahmen von ehrenamtlicher Arbeit sehe seine Fraktion diese Zeit als zu kurz an, begründete Fraktionsvorsitzender Stefan Schröder. Antrag zur Streichung des Themas von der Tagesordnung abgelehnt Dem widersprach der Linke-Fraktionsvorsitzende Ralf Hauboldt: Einen Punkt gleich von der Tagesordnung zu nehmen, sei eines der schlechtesten Prinzipien. Er plädierte dafür, zu dem Thema in der Sitzung auf jeden Fall die Argumente auszutauschen. Das heiße ja nicht automatisch, dass der Haushalt auch beschlossen wird. Der AfD-Antrag erhielt 8 Ja-Stimmen, 7 Abgeordnete enthielten sich der Stimme, alle anderen votierten dagegen – er war damit abgelehnt. Folglich wurde das Thema Haushaltssatzung 2020 gegen Ende der mehrstündigen Sitzung regulär aufgerufen. Landrat Harald Henning (CDU) betonte, dass in der Vorberatung in den Ausschüssen keine gravierenden Fragen aufgetreten seien, und nannte wie schon bei der Einbringung einige Eckdaten. Gesamtvolumen in noch nieerreichter Höhe Mit einem Gesamtumfang von 116.578.400 Euro habe der Kreishaushalt 2020 ein noch nie erreichtes Volumen. Das liege auch an der steigenden Preisspirale im Personalbereich (trotz einem Personalrückgang um 10 Stellen) und im Sozialbereich. Trotz höherer Schlüsselzuweisungen vom Land ergebe sich für den Landkreis auf Grund von Mindereinnahmen bei Investitionsmitteln ein Minus von 573.000 Euro Landeszuweisungen, kritisierte Henning und bekräftigte seine Forderung an das Land, die Kommunen ausreichend auszustatten. Der Landrat unterstrich noch einmal, dass der Hebesatz der Kreisumlage nicht angehoben wurde, und zählte Projekte des 12,73 Millionen umfassenden Investitionspaketes auf, das geschnürt wurde und zu einem großen Teil den Schulen zugute kommen soll. Trotz gleichem Hebesatz mehrEinnahmen aus der Kreisumlage Dann trat Christopher Harsch, Fraktionsvorsitzender von SPD, Grünen und Freien Wählern, ans Mikrofon. Er gestand zu, dass es viel Positives im Haushaltsentwurf 2020 gebe, wie Investitionen in den Breitbandausbau oder der geplante Aufbau eines kommunalen IT-Servicecenters. Doch man müsse auch sehen, dass der Landkreis trotz gleichen Hebesatzes auf Grund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Kommunen und den daraus folgenden Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlage deutlich mehr Geld über die Umlage einnimmt. Bauchschmerzen habe er auch angesichts des nach oben gehenden Trends bei den Sozialausgaben und den Personalkosten. Er beantragte, den Haushaltsentwurf im Januar noch einmal neu zu beraten. Auf das Einnahme-Plus von 2,58 Millionen Euro bei der Kreisumlage verwies ebenso Ralf Hauboldt. Allein für die Stadt Sömmerda, deren Bürgermeister der Linke-Fraktionsvorsitzende ist, bedeute dies eine Zahlung von 7,396 Millionen Euro. Forderung nach einemPersonalentwicklungskonzept Von Sparwillen sei im Haushaltsplan des Kreises aber nicht viel zu spüren. Er sehe im Landkreis kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem und vermisse zum Beispiel nach wie vor ein per Kreistagsbeschluss schon lange beauftragtes Personalentwicklungskonzept. Wenn der Haushalt 2020 so verabschiedet werde, dürfte sich die Familie der Klagenden gegen die Kreisumlage erhöhen, mutmaßte Hauboldt. Und vielleicht sei dann auch die Stadt Sömmerda dabei. Für Hauboldts drei Anträge zur Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage (auf unterschiedliche Höhen) forderte der Landrat Deckungsvorschläge ein. „Sagen Sie mir, welche Maßnahmen wir streichen sollen!“ Er sei sehr enttäuscht von solchen Anträgen, zumal in den ganzen Beratungen zuvor kein Wort über Änderungswünsche oder Redebedarf gesagt worden sei, so Henning. Erläuterungen zu Kostensteigerungen vermisst AfD-Fraktionsvorsitzender Stefan Schröder bekräftigte noch einmal, dass es zu wenig Zeit für den Austausch zu diesem Thema gegeben habe. Er vermisse zudem Erläuterungen zu Veränderungen bei den einzelnen Positionen, die bei massiven Kostensteigerungen vorgeschrieben seien. Man werde deshalb den SPD-Antrag unterstützen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegmar Schmidt appellierte an die Opposition, den Haushaltsbeschluss nicht zu verhindern. Wohl habe sie die Kraft dazu, doch das Zahlengerüst werde sich auch in vier Wochen nur marginal ändern, es sei denn, es gebe schmerzhafte Einschnitte. Denn die Tarifentwicklung zum Beispiel, die er als gerecht ansehe und die den Großteil der Mehreinnahmen verschlinge, könne man nun mal nicht aushebeln. Und das eigentlich Schlimme sei, dass dann das Gesamtpaket an Investitionen verhindert werde. „Dann sparen wir Geld, aber an der falschen Stelle.“ Landrat: „Ich trage nichtdie Verantwortung dafür“ Auch Rita Schmidtke (CDU) plädierte eindringlich für einen Beschluss und gegen eine „falsch verstandene Blockade-Politik“. Der Landrat unterstrich, dass es erhebliche Verzögerungen bei einigen Projekten geben werde, „ich trage nicht die Verantwortung dafür“. Der Antrag zur Verschiebung des Haushaltsbeschlusses erhielt 19 Ja-Stimmen, die 17 Kreistagsmitglieder von CDU und FDP stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung.