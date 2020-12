Was sein muss, muss sein! Also habe ich auch adventlich dekoriert. Wenn auch sehr, wirklich sehr sparsam. Ich habe es damit nicht so. Weniger ist mehr. Aber gar nicht, geht auch nicht.

Während die Kolleginnen sich also darüber ausführlichst Gedanken gemacht haben – und andere Jahr für Jahr aufrüsten, um die Nachbarn im nicht öffentlich erklärten Straßenschmuckwettbewerb auszustechen, greife ich sonst immer auf die ewig gleichen Dinge zurück. Die halb verbrannte Holzpyramide zum Beispiel oder die von den Kindern gebastelten Strohsterne.

Diesmal war ich vorm ersten Advent allerdings orientierungslos. Und das im Wortsinne.

Wo war die Weihnachtsdeko bloß beim letzten Umzug hingekommen? Aber jetzt danach suchen? Muss nicht sein.

Ich habe also statt investigativen Kellerstöberns tatsächlich in neue Deko investiert. Und mich sogar beraten lassen. Ein Dienstweg führte mich an die Quelle. Eine Quelle.

Falls Sie also noch auf der Suche sind: Es gibt nichts, was es nicht gibt. In ist, was gefällt. Und seien es rosa Rentiere. Aber Natur (konkret: Birke, faserige Fäden, Holzsterne) geht immer. Und Orange – nicht die, sondern das – ist dieses Jahr adventsstimmungsmäßig aber so was von out! Da wäre ich nie drauf gekommen.

Auf Orange meine ich...