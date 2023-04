Orchester lädt zum Frühlingsball im Festsaal Schloßvippach

Schloßvippach. Das Orchester Franz’l. verspricht ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art.

Egal ob Foxtrott, Tango oder Walzer – das breitgefächerte Repertoire des Orchesters Franz’L. hat für jeden etwas zu bieten. In Festsaal des Rathauses in Schloßvippach lädt die Kapelle am Sonnabend, den 6. Mai, zum Frühlingsball.

„Das Publikum erwartet ein musikalisches Highlight der besonderen Art“, verspricht Steffen Wolf, Altsaxophon und Klarinette sowie Leiter der Weimarer Gruppe. Die erfahrenen Musiker des Orchesters garantierten einen unvergesslichen Abend und würden mit ihrem breitgefächerten Repertoire aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik begeistern. Das Tanzvergnügen beginnt um 20 Uhr und endet um Mitternacht. Im Eintritt ist ein Buffet mit inbegriffen.

Orchester Franz’L. führt Familientradition fort

Das Orchester Franz’L. wurde 1994 von Steffen Wolf und Markus Löbling, Violoncello, gegründet. Die Großväter der beiden, Hans Franz Wolf sowie Friedrich Löbling, waren selbst Musiker gewesen. Aus deren Namen leitet sich auch der Name der Kapelle ab. Ihre Enkelsöhne machten sich daran, die alten Noten mit den Originalarrangements zu finden, und scharten zwölf weitere Musiker um sich, um die Familientradition weiterleben zu lassen.

Mittlerweile hat das Orchester nicht mehr nur Salonmusik zu bieten, sondern präsentiert eine bunte Mischung aus Jazz und Tanzmusik ganz verschiedener Epochen. Die klassische, originale Instrumentierung der alten Tanzpalasthits ist den Musikern ebenso wichtig wie die richtige Garderobe. So versuchen sie, ihrem Motto stets gerecht zu werden: „Hauptsache gute Stimmung und guter Stil!“

Karten für die Veranstaltung am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr, in dem Festsaal Schloßvippach gibt es unter der Webadresse:www.ticketshop-thueringen.de