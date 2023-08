Orgel-Sommer-Samstage in Sömmerda

Sömmerda. Den Sommertag ausklingen lassen. Die Bonifatiuskirche in Sömmerda lädt dazu ein.

Endlich darf sie wieder erklingen, die Orgel in der Bonifatiuskirche in Sömmerda. Zu erleben ist die Königin der Instrumente in der Reihe „Orgel-Sommer-Samstage“, die Musikfreunden von Juni bis August ein sommerliches Programm beschert. Organistinnen und Organisten aus der Region lassen außerdem die Orgeln der katholischen Kirche sowie der Wippertuskirche Kölleda ertönen. Orgelliebhaber sind eingeladen, laue Sommer-Samstage musikalisch ausklingen und sich jeweils 16 Uhr von einem farbenreichen Musikerlebnis verzaubern zu lassen. Die nächsten Termine sind am 12. August in der Bonifatiuskirche mit Michael Stemmer, am 19. August ebenfalls in der Bonifatiuskirche mit Ralf Schädlich sowie am 26. August in der St. Wippertus in Kölleda mit Cosima Schreier.