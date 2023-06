Orgel trifft Rock und Pop in Riethnordhausen

In der Kirche in Riethnordhausen findet am Sonntag ein Konzert statt.

Am Sonntag, dem 4. Juni, haben Besucher um 18 Uhr Gelegenheit, in der Kirche St. Bonifatius in Riethnordhausen ein Konzert für Orgel und Pop zu hören, informiert Annika Kästner vom Gemeindekirchenrat. Der Abend steht unter dem Motto: „Orgel Goes Rock und Pop“. Zu hören sind Florian Birklbauer an der Orgel und Isaac Knapp an der Trompete. „Überzeugen Sie sich selbst und gönnen Sie sich einen musikalischen Abend“, so Kästner. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.