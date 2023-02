Orgelklänge zur Rosenmontagsandacht in Sömmerda

Sömmerda. Bewerberin für Kantorenstelle stellt sich der evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda vor.

Eine Bewerbungskommission, zu der neben Pfarrerinnen Baumann und Chudalla von der evangelischen Regionalgemeinde auch Superintendent, Kreiskantorin, Propsteikantor sowie Mitglieder aus der Gemeindeleitung und den Chören gehören, begleitete am Montag die Vorstellung von Cosima Schreier. Die junge Frau ist Bewerberin für die vakante Kantorenstelle und durchlief am Bewerbungstag verschiedene Stationen. Neben der Vorstellung bei den Kantoreichören gehörten auch Klavier- sowie Orgelspiel dazu, das aufgrund der Bauarbeiten in der St.-Bonifatius-Kirche in der katholischen St.-Franziskus-Kirche stattfand im Rahmen einer Rosenmontagsandacht. Für die Interpretation gab es Beifall.