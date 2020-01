Orlishausener Brot kaufen und Nager schützen

Rund um Erfurt, bei Mellingen, bei Clingen und in Gamstädt gibt es noch Schwarze Hamster. „Die Bestände aber sind in den letzten zwei Jahren stark zurückgegangen. Auf Flächen, auf denen vor 2018 noch Hamster gemeldet wurden, gibt es jetzt keine mehr“, berichtet Magdalena Werner vom Landschaftspflegeverband Mittelthüringen und Koordinatorin für das Projekt „Feldhamsterland“.

Wind von dem Projekt bekam Bäckermeister Wolfgang Süpke aus Orlishausen. Lange überlegen, wie er sich einbringen kann, musste er nicht. Seit gut zwölf Jahren gehört der Schwarze Hamster, ein Roggenmischbrot, zu seinem Sortiment. 2008 war er durch den Autobahnbau auf die Nagetiere aufmerksam geworden. Mit dem Gedanken, mit einem Backwerk dem vom Aussterben bedrohten Tier mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ging er ein Jahr schwanger. Als er bei einer Radtour tatsächlich einen Schwarzen Hamster sah, begann er zu experimentieren. Da ein Hamster sich mit Körnern die Backen vorschlägt, ist auch im Hamsterbrot der Körneranteil mit 40 Prozent hoch. „Das Besondere ist das gekochte Roggenschrot“, erklärt der Fachmann.

Wegzudenken ist der Schwarze Hamster aus dem Sortiment längst nicht mehr. Zum Vergleich: An die 60 Körnerbrote werden täglich in der Bäckerei gebacken, beim Schwarzen Hamster dagegen sind es 160. Bekanntheit erlangte das Brot dabei weit über die Landesgrenzen hinweg. „Über das Internet wurden auch namhafte Bäcker aufmerksam und lösten einen regelrechten Hype aus. Sogar in New York wurde der Schwarze Hamster gebacken“, erzählt Süpke.

Da ihm der „Schwarze Hamster“ so viel Glück gebracht hat, wollte er nun auch etwas für den Feldhamsterschutz tun. Von Mai bis November vergangenen Jahres initiierte er in allen Filialen einen Spendenaktion. Pro verkauftem Brot sollten zehn Cent gespendet werden. 1082 Euro gingen ein. Die rundete Süpke auf 2000 Euro auf. Das Geld erhielt gestern Matthias Göring von der Agrar GmbH Gamstädt, die sich schon seit Jahren dem Hamsterschutz verschrieben hat. Im Frühjahr wird sie spezielle Schonstreifen anlegen. Der Betrieb setzt auf Viehzucht und Ackerbau. Das Getreide für das Schwarze-Hamster-Brot stammt übrigens aus dem Gamstädter Unternehmen.