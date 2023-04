Ostramondra feiert die Operette

Ostramondra. Viel Beifall gab es für die Solisten des stimmungsvollen Abends im ausverkauften Bürgerhaus-Saal.

Einen stimmungsvollen Operettenabend mit hochkarätigen Künstlern erlebten die Zuhörer am Samstagabend im Bürgerhaus Bayerischer Hof in Ostramondra. Bereits zum 13. Mal hatte der Heimatverein Ostramondra/Rettgenstedt zu einer solchen Gala eingeladen und die Resonanz war wiederum sehr groß. 175 Gäste konnten die Organisatoren im Saal begrüßen, freut sich Bernd Voigt vom Verein.

Dem in Dresden lebenden freischaffenden Tenor Alexander Voigt, 2009 Mitbegründer der Veranstaltungsreihe, war es erneut gelungen, namhafte Mitstreiter für den Abend zu gewinnen. Sopranistin Sieglinde Feldhofer vom Opernhaus Graz begeisterte wie auch Christoph Geibel aus Dresden mit der Geige und die Mezzosopranistin Claudia Otte von der Oper Leipzig (Musikalische Komödie) sowie bereits zum wiederholten Mal in Ostramondra die aus St. Petersburg stammende Dresdnerin Maria Tosenko am Klavier. Sie hatte diesmal ihren zehnjährigen Sohn Gregor dabei, der sein Können am Cello zeigte.

Das Besondere an den Galaabenden in Ostramondra sei die Atmosphäre, schätzt Bernd Voigt ein. Es handele sich nicht nur um ein Konzert mit einer Abfolge von Liedern oder Musikstücken, sondern die Künstlerinnen und Künstler gehen auf das Publikum ein, erzählen immer auch Geschichten dazu, sagt er. Die Tische im Saal seien weiß eingedeckt und hübsch dekoriert worden, es gab Getränke und Canapés.

Zum 15. Jubiläum gleich zwei Veranstaltungen

Dass in einem kleinen Dorf solch eine hochwertige musikalische Veranstaltung zu erleben ist, erstaunte manchen Zuhörer. Meinungen wie „Es war einfach toll“ oder „Wer nicht dabei war, kann sich ärgern, er hat etwas verpasst“ waren nach der Veranstaltung zu hören.

Die Gala soll nicht die Letzte in Ostramondra gewesen sein. Bernd Voigt kündigte an, dass der Arbeitstitel für die Neuauflage im kommenden Jahr bereits feststeht. „Operette trifft ihre große Schwester“ soll es dann heißen. Ähnlich wie 2018, als es schon einmal hieß „Operette trifft Musical“, soll sich der musikalische Bogen dann bis in eine andere Musikgattung spannen und es werden auch Arien erklingen. Alexander Voigt wird für das Programm wiederum einige Künstlerinnen und Künstler einladen.

Im Jahr 2025 wollen die Veranstalter zum 15. Jubiläum dann „richtig auf den Putz hauen“, sagt Bernd Voigt. Dann werde es wie beim Zehnjährigen vielleicht sogar zwei Veranstaltungen an aufeinanderfolgenden Tagen geben.