Ostramondra gibt sich einen Haushalt

Ostramondra Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben vor allem im Verwaltungshaushalt schwieriger als in den Vorjahren

Kleine Wünsche, große Wünsche. Wunschzettel von den Kleinen, ein Wunschpaket von den Großen. Ob da alles in Erfüllung geht? Während im Ostramondraer Bürgerhaus die eingesammelten Wunschzettel der Kinder – eines bat zum Beispiel darum, dass alle krebskranken Kinder gesund werden mögen – auf dem Tresen auslagen, warf Franziska Kischkat, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kölleda, am Dienstagabend die Begehrlichkeiten der Erwachsenen zur Begutachtung ans Multimedia-Tableau. Sie beamte den Vorbericht zur Haushaltssatzung der Kommune für das Jahr 2024 aufs Whiteboard.

Haushaltsplan ist auch ein Wunschzettel

Eines haben die Wunschzettel und das Zahlenwerk gemeinsam: Nicht alles, was da aufgeschrieben steht, wird in Erfüllung gehen können. Das befürchten sicherlich auch einige der jüngsten Ostramondraer. Das wissen auf jeden Fall die Älteren, zumindest die, die im Gemeinderat Sitz und Stimme haben. Der Haushaltsplan ist eine Absichtserklärung, ein Rahmenplan. Korrekturen in jede Richtung nicht ausgeschlossen. „Es ist wichtig, dass wir das Geld für unsere Vorhaben drin stehen haben“, sagt Bürgermeisterin Madeline Temme (parteilos). Ohne Haushaltstitel keine Investition. Falls sich zusätzlich Fördermöglichkeiten auftun würden und Geld der Kommune frei werde – umso besser.

Haushaltsausgleich fällt für 2024 schwer

Der gegen die Stimme von Gemeinderätin Renate Wendt ansonsten einmütig beschlossene Gemeindehaushalt ist im Verwaltungshaushalt bei 828.343 Euro an Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt ist das bei einer Summe von 659.847 Euro ebenso. „Um als einzelne Gemeinde noch mehrere Jahre zu bestehen, sollte man sparsam sein“, hatte Wendt erklärt. Sie sei „über so viele Vorhaben erstaunt“. Es sei doch aber im Vorfeld „alles besprochen“ worden, warf die Erste Beigeordnete Herta Keil ein. Vieles müsse einfach sein, betonte Temme. Marco Kämmerer verwies auf den in Corona-Zeiten entstandenen Investitionsstau, forderte aber auch dazu auf, im weiteren Verfahren – so bei den Ausschreibungen und Vergaben – die Kosten im Blick zu behalten.

Personalkosten und Umlagen drücken

„Es ist uns schwieriger als in den Vorjahren gefallen, den Ausgleich herzustellen“, betonte Temme. Dabei, so Kischkat als Antwort auf Wendts Einwurf, habe das Problem nicht so sehr beim die Investitionen speisenden Vermögenshaushalt gelegen, sondern vielmehr bei den laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Bei der Kreisumlage rechnet die Kämmerin mit Mehrausgaben von fast 19.000 Euro, bei der Schulumlage von nahezu 5000 Euro. Die VG-Umlage soll von 110 auf 130 Euro pro Bürger angehoben werden – bei rund 460 Einwohnern kommt da auch einiges zusammen.

Neben steigenden Umlagen belasten vor allem die Personalkosten (Kita) den Gemeindeetat. Gegenüber 2023 steigen sie von 287.548 auf 314.405 Euro.

Investieren möchte Ostramondra im nächsten Jahr auf mehreren „Baustellen“. Größte Einzelposten sind der Bau eines Löschwasserbehälters (Planung) mit 241.000 Euro, die Sanierung des Sportplatzes mit 143.130 Euro, Baumaßnahmen am Bayerischen Hof (Bürgerhaus) mit 140.000 Euro und die Außenbereichsgestaltung der Kindertagesstätte „Meiselblick“ mit 30.000 Euro sowie ein Buswartehäuschen (30.000 Euro). Für einige der Vorhaben sind unterstützende Fördermittel eingeplant, für andere möchte die Gemeinde eventuell noch Töpfe auftun. Eingestellt sind auf Wunsch von Vereinen auch Mittel für Baumaßnahmen am Weißbarth-Haus (4000 Euro) und am sogenannten Güterschuppen (40.000 Euro).

Ostramondra ist schuldenfrei, muss zur Abdeckung der geplanten Investitionen aber seine Rücklage weiter abschmelzen. Nach geplanten rund 191.000 Euro im Jahr 2023 sollen im neuen Jahr sogar fast 430.000 Euro aus dem Ende 2023 mit knapp 460.000 Euro gefüllten gemeindlichen Sparstrumpf entnommen werden. Kischkat dazu: „Die dauerhafte Leistungsfähigkeit bleibt gesichert, aber viel ist nicht mehr drin.“

Wie Temme ausführte, hofft sie, dass noch in diesem Jahr am Sportplatz die Bodenplatte gegossen werden kann. Die Fördermittel seien da, jetzt müsse nur noch der Schnee weg.

Im Haushaltsplan 2023 hatte zum Beispiel auch eine neue Schließanlage für die Gemeindeverwaltung gestanden. 25.000 Euro sollte sie kosten. In der letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat nun überplanmäßige Ausgaben gebilligt – und dafür die Schließanlagenmittel umgeleitet. Andere Projekte wurden teurer, so die Sanierung einer kommunalen Wohnung in der Bahnhofstraße (Mehrkosten von über 15.000 Euro) und die Erfüllung verkehrsrechtlicher Anforderungen im Zusammenhang mit der Sanierung in der Neustadt (plus 7132,77 Euro). Die Schließanlage soll nun 2024 (eventuell) kommen. Im Haushaltsplan steht sie jedenfalls erneut drin.