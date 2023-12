Ostramondra tritt Energiegenossenschaft bei

Ostramondra Bürgermeisterin soll Genehmigung der Kommunalaufsicht einholen

In der Gemeinde Ostramondra (VG Kölleda) will man die Chancen Erneuerbarer Energien – Windkraft, Photovoltaik, Biogas – über eine Mitgliedschaft in der Bürgerenergiegenossenschaft Thüringer Becken nutzen. Foto: Jens König / Archiv

Der Gemeinderat der zur Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kölleda gehörenden Gemeinde Ostramondra hat am Dienstagabend den Beitritt zur Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Thüringer Becken mit Sitz in Rastenberg beschlossen. Die Kommune will einen Genossenschaftsanteil erwerben und dafür 500 Euro aufwenden. Bürgermeisterin Madeline Temme (parteilos) wurde beauftragt, die dafür notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigungen einzuholen. Der VG-Vorsitzende Sebastian Goldhorn geht davon aus, dass dem keine Hindernisse entgegenstehen. Es habe sehr lange Vorgespräche mit der Kommunalaufsicht zum Thema einer kommunalen Beteiligung gegeben.

„Kleines Geld“ für großen Effekt

Für Madeline Temme ist der Schritt eine Zukunftsentscheidung. „Das ist genau das, was unsere Gemeinde in den nächsten Jahren am Leben halten wird“, ist sie überzeugt. Sie erhoffe sich Synergieeffekte und nicht zuletzt Zugang zu günstiger Energie.

Die BEG Thüringer Becken ist noch jung. Sie wurde im März dieses Jahres von etwas mehr als 50 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Sie ist seit August im Genossenschaftsregister eingetragen. Der VG-Vorsitzende Sebastian Goldhorn, einer der BFG-Gründerväter, erläuterte, dass die Genossenschaft mit Jahresbeginn 2024 in die aktive Geschäftstätigkeit eintreten werden. Dann sollen sieben Photovoltaik-Dachanlagen von der BEG betrieben werden. Ein erster Schritt.

Die Entscheidung fiel bei einer Gegenstimme. Gemeinderätin Renate Wendt verlieh mit ihrem Votum ihrer Skepsis Ausdruck. Zuvor hatten sich neben Temme auch die Ratsmitglieder Steve Bärwolf und Marco Kämmerer dafür ausgesprochen, bei überschaubarem finanziellen Aufwand die Chance zu nutzen. Bärwolf outete sich bei der Gelegenheit auch privat als „künftiger Genosse“.

Windpfennig bringt Geld in die Gemeindekasse

In einem weiteren „Energiebeschluss“ bevollmächtigte das Gremium die Bürgermeisterin damit, vorliegende Vertragsentwürfe über freiwillige Zahlungen von Windkraftanlagenbetreibergesellschaften an Kommunen nach Paragraf 6 des Erneuerbare Energien Gesetzes zu unterzeichnen. Profitieren können davon Kommunen, deren Territorium innerhalb eines 2,5 -Kilometer-Radius um ein Windrad liegt.

Ostramondra könnte sich im Ergebnis 2024 auf frei verfügbare rund 33.000 Euro freuen, die am Dienstagabend vorliegenden Verträge mit Boreas Energy waren schätzungsweise 20.000 Euro schwer. Nicht alle Betreibergesellschaften haben sich bisher zur Zahlung bekannt. Für Ostramondra sind drei von 14 Betreibergesellschaften im Windpark Ostramondra/Olbersleben/Rastenberg relevant. Sie betreiben derzeit acht Anlagen mit 23 Megawatt installierter Leistung.

Die Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren mit automatischer Verlängerung. Einige der Anlagen, 69 Meter hohe aus der Anfangszeit des Windparks, stünden demnächst vor einem Repowering, schätzt Sebastian Goldhorn ein.

Im Windpark Ostramondra/Olbersleben/Rastenberg, dem zweitgrößten Thüringens, hat die Verwaltungsgemeinschaft Kölleda 14 Betreibergesellschaften wegen des „Windpfennigs“ angeschrieben. Eine, laut VG-Chef Goldhorn die UKA, sei von selbst im Mai auf die Kommunen zugekommen, Boreas Energy sei für zwei der acht Gesellschaften, an denen sie beteiligt sei, nachgezogen. Andere, darunter solche, an denen Stadtwerke beteiligt seien, seien „noch am Prüfen“. Goldhorn: „Es handelt sich um eine freiwillige Leistung, es besteht kein Rechtsanspruch.“ Sein Fazit: „Da geht noch mehr. Wir arbeiten dran!“