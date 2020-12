Päckchen-Aktion geht zu Ende

Noch bis zum 7. Dezember können Geschenke für die Weihnachtspäckchen-Aktion 2020 abgegeben werden. Anliegen ist, armen Familien in Ländern Osteuropas eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Hauptsammelstelle ist die Evangelische-Freikirchliche Gemeinde Sömmerda in der Thälmannstraße 65. Auch der Hofladen in Sömmerda, Lange Straße 67, sammelt mit.