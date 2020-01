Kölleda. Die Stadtbibliothek Kölleda bietet Fahrten zu Vorstellungen in Weimar an.

Pakete für Theater und Konzerte geschnürt

Das Team der Stadtbibliothek Kölleda setzt 2020 das Angebot „Theater im Paket“ fort und bietet dazu im ersten Halbjahr mehrere Termine und Vorstellungen im Deutschen Nationaltheater Weimar an. Das Paket beinhaltet dabei jeweils die Karte und den Bustransfer.

Los geht es bereits am 13. Januar, wo die Reise zum 5. Sinfoniekonzert in die Weimarhalle geht. Ab 19.30 Uhr wird dort Liszt, Beethoven und Strauss gespielt, es dirigiert Bertrand de Billy. Am Abend des 28. Februar steht dann eine Operngala im Angebot. „Sieben Jahre lebt ich in Batvana“ verspricht eine Reise durch die Kolonialgebiete der Opernwelt.

Die Tragödie „Romeo und Julia“ von William Shakespeare wird am 24. April in Weimar aufgeführt, und auch dazu wurde ein Paket geschnürt. Der nächste Termin folgt am 15. Mai um 19.30 Uhr mit den „Comedian Harmonists in concert“, einem Konzert mit den Evergreens des berühmten Gesangsquintetts in Weimarer Besetzung.

Die „West Side Story“ bildet am 11. Juni den Abschluss der kleinen Serie. Das Musical von Leonard Bernstein ist ebenfalls ab 19.30 Uhr zu erleben.

Wer sich für eine der Veranstaltungen in Weimar interessiert, sollte sich bis spätestens 10 Tage vor dem Termin Karten in der Stadtbibliothek Kölleda bestellen.

Theater im Paket: Telefonische Kartenbestellung unter 03635/48 23 33. Das Paket beinhaltet Karte und Bustransfer für 22,70 Euro.