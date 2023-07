Pannenservice hilft bei „Tour de Frömmschdt“ aus der Patsche

Frömmstedt. Das Fahrradevent geht in die 19. Runde. Wie Teilnehmer bei einer Panne einen Mechaniker erreichen.

Die „Tour de Frömmschdt“ geht am 19. August in die 19. Runde. Start ist gegen 10 Uhr vor dem Rathaus in Sömmerda. Die Ziellinie befindet sich wie jedes Jahr am Frömmstedter Sportplatz. An der rund 33 Kilometer langen Hauptstrecke laden mehrere Boxenstopps zum verweilen ein.

Bei der Tombola winkt ein Fahrrad von Biker Dom Sömmerda als Hauptgewinn. Mitarbeiter des Fahrradgeschäftes bieten zudem einen Pannenservice an. Wer mit seinem Zweirad liegenbleibt, erreicht die Mechaniker unter Telefon: 036375 546115.

Initiiert wurde die „Tour de Frömmschdt“ von dem Bäcker Winfried Bergmann. Seit dem Jahr 2005 findet die Veranstaltung immer am dritten Augustwochenende statt.