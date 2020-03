Gar so schnell kommt kein vierter Städtename auf die Partner-Hinweisschilder – hier am Ortseingang von Sömmerda aus Richtung Schloßvippach.

Partnerschaft mit Gorlice in der Warteschleife

Nach Böblingen in Baden-Württemberg und Kedainiai in Litauen hatte Sömmerda mit einer dritten Partnerstadt anbandeln sollen/wollen. Gorlice in Polen war ausgeguckt, die Beschlussvorlage mit Bevollmächtigung des Bürgermeisters zu Vertragsverhandlungen formuliert. Eine Einladung nach Kleinpolen für den 1. bis 3. Mai für Detailgespräche liegt schon vor.

Nun hat Ralf Hauboldt im Stadtrat seine Vorlage zurückgezogen und zur nochmaligen Beratung in den Hauptausschuss überwiesen. Der Haushalts-Sonderstadtrat soll um den Punkt „Städtepartnerschaft“ erweitert werden. Hauboldt zeigte sich überrascht von unerwartetem Gegenwind. Christian Karl (CDU), als ASB-Kreisgeschäftsführer ausgerechnet der Hauptmatador der Sömmerdaer Partnerschaft mit Litauen, wollte nicht einfach so zustimmen. Eine Partnerschaft müsse man nicht nur schließen, so Karl, man müsse sie leben. Und das sei in den Beziehungen mit den bisherigen Partnern schon abgeflaut. Partnerschaft lebe aber vom Austausch. Er schlug für seine Fraktion statt der Verschwisterung eine Probezeit, eine Kooperation vor. Hauboldt („Ich hätte nichtgedacht, dass es hier Redebedarf gibt!“) scheute eine Kampfabstimmung, hielt das Thema für zu sensibel und eine Ablehnung jetzt für ein „unschönes Signal“. Nach zehnminütiger Auszeit zog er die Vorlage zurück.