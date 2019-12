Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Party zum Jahresschluss

Wie in den Jahren zuvor gaben die Musiker und ihr Team von der Partyband Swagger eines ihrer Jahresabschiedskonzerte in Großbrembach. Am späten Freitagabend „brannte“ wieder einmal sprichwörtlich der ganze Saal. Zu Hunderten kamen Freunde, Bekannte und Verwandte zusammen, um nach den Weihnachtsfeiertagen mit der Band bis in die Nacht zu feiern und zu tanzen. Fast so, als gäbe es kein Morgen mehr. So auch Luise Naumann, Caroline Mehnert und Maximilian Frische. Die drei Freunde standen mitten in der Menge und ließen sich vom Partyfeeling anstecken.