Das „Konzert im Kerzenschein“ der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda am Mittwochabend stand unter einem guten Stern.

Dass die Musikschüler und -lehrer wie jedes Jahr in der Adventszeit ein hörens- und sehenswertes Programm für die Gäste im Kammermusiksaal darboten, freute Leiterin Susanne Kaselow dieses Mal doppelt. Am Vormittag hatte sie in den Geschäftsräumen der Sömmerdaer Energieversorgung (SEV) einen Scheck in Höhe von 2000 Euro entgegen genommen.

Gutes Geschäftsergebnis erlaubt insgesamt 4000 Euro Spende

Wie die Musikschule unterstützt das Energiedienstleistungsunternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung der Stadt Sömmerda in diesem Jahr auch das Sömmerdaer Kinder- und Jugendparlament mit einer Geldspende in ebensolcher Höhe. Bei der Übergabe der Verrechnungsschecks erinnerte Geschäftsführer Klaus-Dietrich Matuschek an die gut 20 Jahre währende Tradition des Unternehmens, auf Weihnachtspost und -präsente für Geschäftspartner zu verzichten und das gesparte Geld mit in die Spendenaktion für Sömmerdaer Vereine und Institutionen fließen zu lassen.

„Wir haben in diesem Jahr gut gewirtschaftet und können jeweils 2000 Euro zur Verfügung stellen“, freute sich Matuschek. In den Vorjahren waren es zweimal 1250 Euro.

Das „ordentliche Jahresergebnis“ würdigte auch Bürgermeister Ralf Hauboldt (Die Linke), der dem Aufsichtsrat der SEV vorsteht. Er dankte der Geschäftsführung, die trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten, stets ein offenes Ohr für Vereine habe und zahlreiche Veranstaltungen in Sömmerda unterstütze.

Neuer Flügel für die Musikschule

Der Förderverein der Kreis- und Musikschule möchte die Geldspende in den Erwerb eines neuen Flügels einbringen. Dass es „kein goldener, aber ein qualitativ hochwertiger“ sein soll, weiß der Bürgermeister. Zumal die Lehrer und ihre Musikschüler bei zahlreichen öffentlichen Konzerten ihr Publikum erfreuen möchten.

Susanne Kaselow berichtete, dass die Klavierstimmerin jüngst leider feststellen musste, dass sich der Resonanzboden des Flügels im Kammermusiksaal durch biegt. Eine Reparatur sei sehr aufwendig.

„Der Flügel ist in den 1990er-Jahren bereits gebraucht gekauft worden und 2001 mit in den Neubau umgezogen“, weiß die Leiterin. Dass sie einen „Patienten“ haben, habe sie beim Kerzenschein-Konzert nicht verschwiegen.

Gefreut hat sich Kaselow über die spontane Spende des Publikums in Höhe von 243,50 Euro am Mittwochabend. Dies ist zwar nur ein kleiner Tropfen bei einem Kaufpreis von circa 25.000 Euro, zeigt aber das Engagement der Bürger. Der Förderverein werde ein Großteil der Summe selbst zusammentragen.

Neuauflage des Familienfestes im Stadtpark

Ihre 2000 Euro möchten die Mitglieder des Sömmerdaer Kinder- und Jugendparlaments in die zweite Auflage eines Familienfestes mit Kino einfließen lassen. Nach der Premiere in diesem Sommer, die von Spielangeboten und dem Mitmach-Schaubacken der Bäckerei Bergmann bereichert wurde, soll es am 18. Juli 2020 eine Neuauflage geben, berichtete die KJS-Verantwortliche Julia Ansorg.

Im Namen des Parlamentarier-Nachwuchses bedankte sich Simeon Reimer für die finanzielle Zuwendung.

Andreas Böffel, zweiter Geschäftsführer der SEV, warf einen Vorausblick auf „Kunst im Kraftwerk II“.

Gemeinsam mit der Stadt- und Kreismusikschule soll am 24. April nächsten Jahres eine Neuauflage des musikalischen Events zwischen Turbinen und Wärmeleitungen gestaltet werden. Bürgermeister Hauboldt freute es, dass er mit Pianistin Maja Gellert eine talentierte Musikschülerin für das Vorprogramm des Neujahrskonzertes am 5. Januar gewinnen konnte.