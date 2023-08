Patronatsfest zum Jubiläum im ökumenischen Kloster Werningshausen

Im Kloster St. Wigbertig wird am 13. August das Patronatsfest gefeiert. Die Einnahmen fließen in die Sanierung des Kirchendaches.

Werningshausen. Seit 50 Jahren leben Brüder in St. Wigberti. Das wird am Sonntag gefeiert, alle Einnahmen fließen in die Kirchendach-Sanierung.

Einige Hundert Gäste erwartet das Kloster St. Wigberti am Sonntag zum Patronatsfest, das in diesem Jahr das Jubiläum 50 Jahre Brüder in Werningshausen würdigt. Die ersten Besucher reisten schon am Donnerstag an. Ihren Besuch in dem ökumenischen Benediktinerkloster angekündigt haben auch mehrere Pfarrer, jedes Jahr kommen zudem viele Menschen aus nah und fern, berichtet Bruder Klaus. Neben dem geistigen Leiter des Priorats, Prior Pater Franz Schwarz, hält er die Fäden in St. Wigberti in der Hand.

Bei der Vorbereitung des Patronatsfestes helfen sehr viele Frauen und Männer aus dem Dorf und der ganzen Region, freut sich Bruder Klaus. Am vergangenen Samstag habe es bereits einen Arbeitseinsatz auf dem Gelände gegeben, zum Ende der Woche wird noch die Kirche geputzt. Das Schmücken des Gotteshauses mit Blumen liegt stets in der Hand von Prior Schwarz. Gefeiert werde der Tag des Heiligen Wigbert traditionell am 13. August. Deshalb begehe man das 50. Jubiläum der Brüder in Werningshausen, das eigentlich auf Ende Juni fiel, an dem bevorstehenden Wochenende.

Ein ökumenischer Festgottesdienst eröffnet am Sonntag um 14 Uhr die Feierlichkeiten. Geehrt wird dabei auch das 50-jährige Wirken von Franz Schwarz in Werningshausen. Er legte 1973 gemeinsam mit anderen Brüdern den Grundstein für das Kloster, in dem katholische und evangelische Brüder gemeinsam leben, und hatte in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblichen Anteil daran, dass St. Wigberti überregionale Bekanntheit erlangte.

Anziehungspunkt für Gläubige wie für besuchende Radfahrer

Bei Kaffee und Kuchen werden die Gäste am Nachmittag gemütlich beisammen sitzen, es wird wohl auch manches Grußwort gesprochen. Blasmusik sorgt für Unterhaltung. Um 18 Uhr beginnt der romantische Klosterabend mit Volksliedersingen und Akkordeonklängen im Klosterhof, Rostbräteln und Fassbier.

Sämtliche Einnahmen des Patronatsfestes fließen in die Sanierung des Kirchendaches, betont Bruder Klaus. Durch einen Sturm war das Dach vor zwei Jahren angehoben und anschließend nur notdürftig repariert worden, berichtet er. Für die erforderliche Sanierung werde nun Geld gesammelt. Auch die Kollekte ist für diesen Zweck vorgesehen.

Die St.-Wigbert-Kirche, in der jeden Sonntag Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert wird und die stets für alle offen steht, ist ein Anziehungspunkt für Gläubige wie auch für Radfahrer, die vom Unstrut-Radweg kommend das Kloster besuchen.