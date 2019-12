Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Patronatsloge in St. Kilian wird restauriert

Für die Restaurierung der Patronatsloge der St. Kilianskirche in Ottenhausen stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 20.000 Euro zur Verfügung. Lars Ludwig, Ortskurator Erfurt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, übergibt am Mittwoch (18. Dezember) um 16 Uhr einen symbolischen Fördervertrag an Pfarrer Markus Hille.

Ottenhausen an der Sächsischen Helbe im Thüringer Becken ist seit 1993 ein Ortsteil von Weißensee. Die St. Kilianskirche war ursprünglich die Klosterkirche eines Benediktinerinnenordens. Die große Saalkirche mit östlichem romanischem Turmpaar und eingezogenem, polygonalem Langchor wurde 1717 barock umgebaut. Die Türme und ein Teil des Schiffs stammen vermutlich noch von der Klosterkirche des 12. Jahrhunderts. Das Kirchenschiff prägt an drei Seiten eine zweigeschossige Empore mit qualitätvoller Malerei, die Szenen aus Genesis und Neuem Testament abbilden. Bedeutend ist das Schnitzretabel des Flügelaltars aus dem Jahr 1517. Es zeigt in der Mitte die Krönung Mariens, an den Seiten betrachten Heilige und Apostel das Geschehen. Mehrere Epitaphien der Patronatsherren haben sich erhalten. Im Norden des Kirchenschiffs befindet sich ein Stand und eine Patronatsloge. Deren Restaurierung folgt auf die Sanierung der Stuckdecke.