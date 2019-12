Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Petra Rauchmaul: Bei ihr ist Radfahren eine Kunst

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard ausgezeichnet. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Petra Rauchmaul (Kreissportbund Sömmerda/RC Gebesee 1903).

Mit 10 Jahren absolvieren Thüringer Kinder heute ihre Radfahrausbildung, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Petra Rauchmaul war in diesem Alter schon weiter, sie probte schon die ersten Figuren auf dem Kunstrad. Und dieser Sport hat sie bis heute nicht losgelassen. Nachdem sie selbst aktiv im 4er- und 6er-Kunstradsport in Haßleben gefahren ist, gibt sie sein Anfang der 90er-Jahre ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Trainerin an den Nachwuchs weiter. Und das sehr erfolgreich! Wenn ihren Schützlingen zu Meisterschaften Medaillen um den Hals gehangen werden, ist das ein besonderer Lohn für das ausdauernde und kraftzehrende Training, zu dem sie jede Woche Mittwoch und Donnerstag Kinder und Jugendliche anleitet. Mit ebenso viel Engagement arbeitet sie außerdem seit vielen Jahren als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des RC Gebesee 1903 mit und zeigt ihr Organisationstalent bei der Vorbereitung von Radsport- und Vereinsveranstaltungen.