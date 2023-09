Petrikirche in Sömmerda: Konzerte für guten Zweck

Sömmerda. Musiker gestalten am Sonntag ein Benefizkonzert in Sömmerdas Petrikirche. Am Dienstag gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken in St. Bonifatius.

Gleich zwei Konzerte stehen in Kürze in Sömmerdas Kirchen an. In die Petrikirche laden Kirchgemeinde und Musiker am Sonntag, 17. September, 18 Uhr, zu einem besonderen Konzert ein. „Wunder gescheh’n“, mit diesem Lied von Nena möchten die Organisatoren all jene ansprechen, die sich mit dem Gefühl von Dunkelheit und Leere identifizieren.

Mit einem Fußmarsch sowie weiteren Projekten sammelt Sven Finster Spenden für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die sich für die Aufklärung über psychische Erkrankungen und Suizidprävention einsetzt. Er wird als Gast dabei sein. Zum Konzert haben sich das Duo Jan Lodko und Anne Schmidt sowie der Jugendchor Sömmerda unter der Leitung von Cosima Schreier zusammengefunden. Der Eintritt ist frei. Bei Gesprächen kann der Abend ausklingen.

Die Maxim Kowalew Don Kosaken gastieren am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr in der Bonifatiuskirche. Sakrale Gesänge der orthodoxen Liturgie und ukrainische Volkslieder sind angekündigt. Der in Danzig geborene Sänger Kowalew sieht es als seine Aufgabe, die russische Melodien erklingen zu lassen und begabten Musikern eine Bühne zu geben. Einlass für das 100-minütige Konzert ist ab 18 Uhr.