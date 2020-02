Frömmstedt. SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Matschie macht sich in Frömmstedt ein Bild vom Gotteshaus ohne Haube.

Pfarrer Bechtloff streckt Fühler für St.-Johannes-Kirche aus

Zwei Ringanker werden benötigt, um die statischen Probleme im Turm der St.-Johannes-Kirche in Frömmstedt zu beheben. Eine Kostenschätzung geht von Baukosten in Höhe von 300.000 Euro aus. Ein Projekt, das damit für die Kirchgemeinde nur schwer in Angriff zu nehmen ist. Pfarrer Jens Bechtloff versucht daher, die Fühler nach Fördermitteln auszustrecken.

Am Dienstag traf er auf SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Matschie. Bechtloff hat ihn eingeladen, damit sich Matschie persönlich ein Bild vom Turm ohne Haube machen kann. Der Pfarrer hofft, dass der Politiker seine Kontakte nutzen kann. Am liebsten würde der Pfarrer zwei Fördertöpfe anzapfen. So schweben ihm Bundesmittel aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) genauso vor, wie eine Finanzspritze über das Programm der Dorferneuerung. Ideen hat Bechtloff noch mehr. Nachdem er zusammen mit der Gemeinde 2006 dafür gesorgt hat, dass dass das Kirchendach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wurde, denkt er jetzt auch über Windenergie nach. „Die Wetterfahne bewegt sich ja auch durch Wind, warum also nicht im Kirchturm eine Windanlage einbauen?“, gibt er seine Überlegungen preis und ist überzeugt davon, dass der Weg dahin steinig wird. „Solche Vorhaben sind vom Denkmalschutz nicht gewollt“, weiß er aus seiner langjährigen Erfahrung. Dabei glaubt er zu wissen, wie sich die Anlage realisieren lässt. Der Pfarrer denkt an eine Firma, die auf dem Markt mit innovativen Ideen unterwegs ist. Sie könnte die im Kirchturm integrierte Windkraftanlage als Modellprojekt bauen. Die gewonnene Energie könnte für die E-Mobilität auf dem Land genutzt werden. so der Pfarrer weiter. Die notwendige Sanierung des Turmes sieht er als idealen Zeitpunkt, um die Windkraftanlage zu integrieren. Im Mai vergangenen Jahres war die Haube vom Turm gelöst und abgenommen worden. „Die Säulen sind nass und verfault. Sie konnten einfach die Haube nicht mehr tragen“, erklärt Bechtloff. Im Kirchgarten fand sie einen vorübergehenden Standort. Die statischen Probleme im Mauerwerk sind vor allem im Kircheninneren durch zahlreiche Risse zu sehen.