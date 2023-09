„Piano“ kommt aus der Pause

Krissy Matthew aus Großbritannien spielt mit seiner Band zum Livemusik-Saisonschluss in der Musikkneipe „Piano“ in Sömmerda.

Sömmerda. Das Warten hat ein Ende, im „Piano“ ist wieder Live-Musik angesagt.

Am Mittwoch, 6. September, startet im „Piano“ in Sömmerda die Livemusik-Saison des zweiten Halbjahres 2023. Als erster Act hat Strippenzieher Willi Woigk die Scott-Weis-Band aus den USA verpflichtet. „Die Band kommt aus den Südstaaten und spielt Southern Rock und Blues vom Feinsten“, macht er Appetit auf handgemachte Unterhaltung. Tickets gibt es im Vorverkauf im „Piano“ oder an der Abendkasse. Beginn ist am Mittwoch um 20 Uhr.