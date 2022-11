Pläne für weitere Solarfläche in Weißensee

Weißensee. Der Stadtrat beschäftigt sich auch mit mehreren Gebührenänderungen.

Erneut befasst sich der Weißenseer Stadtrat in seiner Sitzung am Montag mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für eine Photovoltaikanlage. Nachdem in der August-Sitzung bereits die Aufstellung eines solchen Planes für das Gebiet „Drachenschwanz“ an der südlichen Gemarkungsgrenze Weißensee/Sömmerda, nördlich des Abfallwirtschaftszentrums Michelshöhe beschlossen wurde und dafür die Öffentlichkeitsbeteiligung folgte, geht es nun um eine Anlage für Solarenergie im Bereich Luthersborn.

Weitere Themen der öffentlichen Sitzung im Rathaus sind die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 sowie über- und außerplanmäßige Ausgaben für das vergangene Jahr und Änderungen der Hundesteuersatzung sowie der Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtbades.

Angekündigt werden sollen Änderungen der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung sowie der Gebühren zur Einleitung von Oberflächenwasser für die Träger der Straßenbaulast. Für alle stadteigenen Objekte sollen zudem die Nutzungsgebühren festgelegt werden.

Die Sitzung beginnt wie immer mit einer Bürgerfragestunde.

Sitzung des Stadtrates Weißensee, 28. November, 19 Uhr, Ratssaal des Rathauses