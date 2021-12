Polizei muss sich retten: Waghalsiger Fluchtversuch in Sömmerda

Sömmerda. Den Motorradfahrer erwarten nun gleich mehrere Verfahren.

Dienstagnacht kurz nach 1 Uhr wollten Polizeibeamte in der Erfurter Straße in Sömmerda einen Motorradfahrer kontrollieren, da an der Maschine das Kennzeichen fehlte. Der Fahrer dachte aber laut Polizei nicht daran anzuhalten. Er fuhr direkt auf einen der Polizisten zu.

Der Beamte reagierte geistesgegenwärtig und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Kurze Zeit später konnte der 40-Jährige angehalten und überwältigt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein. In seiner Tasche fanden die Polizeibeamten noch einen nicht zugelassenen Böller. Dem 40-Jährigen wurde Blut abgenommen. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen, u. a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.

Verkehrskontrolle endet mit Anzeigen

Mittwochvormittag kontrollierte eine Streifenbesatzung in Sömmerda einen Motorroller. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher, denn der 42-jährige Fahrer stand unter Drogen. Auch gehörte das an dem Roller angebrachte Versicherungskennzeichen an ein Simson-Moped. Der 42-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem muss er mit zwei Anzeigen rechnen.

