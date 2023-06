Polizei Sömmerda: Verletzte bei Auseinandersetzung – Ladendiebin geschnappt – Wildunfälle

Sömmerda Eine betrunkene Personengruppe rief am Montag die Polizei in Sömmerda auf den Plan. Zudem konnte eine Ladendiebin gestellt werden. Die Meldungen.

Das meldet die Polizei für den Landkreis Sömmerda

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung

Eine Gruppe Betrunkener ist am Montagnachmittag in Sömmerda immer wieder aneinander geraten, erklärte die Polizei. Im Bereich der Straße der Einheit, dem Böblinger Platz sowie dem angrenzenden Park waren zwei Frauen und sechs Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren unterwegs. Dabei kam es zu einer Bedrohung sowie mehreren Faustschlägen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Gegen vier von ihnen werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Zwei Wildunfälle in einer Stunde

Gleich zwei Wildunfälle haben sich am Dienstagmorgen im Landkreis Sömmerda ereignet. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei-Inspektion hervor. So ist gegen 4.30 Uhr ein 49-jähriger VW-Fahrer auf der Landstraße zwischen Weißensee und Scherndorf mit einem Reh kollidiert. Keine Stunde später hat es auf der Bundesstraße 176 kurz hinter der Ortschaft Frohndorf einen weiteren Wildunfall gegeben. Hier ist eine 52-jährige Skoda-Fahrerin ebenfalls mit einem Reh kollidiert.In beiden Fällen waren die Tiere beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Glücklicherweise seien beide Autofahrer unverletzt geblieben. Allerdings sei an den beiden Fahrzeugen Sachschaden entstanden.

Produkte im Wert von 280 Euro gestohlen

Mitarbeiter eines Geschäftes haben am Montag in Sömmerda eine Ladendiebin gestellt. Da die Jugendliche sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung nicht nur Artikel aus dem Geschäft, sondern weitere Produkte aus einem Drogeriemarkt. Insgesamt hat die 17-Jährige Kosmetikartikel und Modeschmuck im Wert von knapp 280 Euro gestohlen, so die Polizei. Sie erhielt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.