Polizei stellt zehn Kilo Crystal im Kreis Sömmerda sicher – zwei Männer in U-Haft

Erfurt Im Kreis Sömmerda sind zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet worden. Zehn Kilo Crystal mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 700.000 Euro wurden sichergestellt.

Ermittler haben im Kreis Sömmerda zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet und Crystal mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 700.000 Euro sichergestellt. Kräfte der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Thüringen, des Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts Dresden hatten bereits Ende März drei Wohnungen, eine Garage und ein Gewerbeobjekt in der Sömmerdaer Region durchsucht, wie das Zollfahndungsamt erst am Mittwoch mitteilte. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren in Untersuchungshaft genommen.

Seit Anfang des Jahres wurde ermittelt

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde den Angaben nach bereits seit Anfang des Jahres ermittelt. Der Durchsuchung vorausgegangen war eine aus Mexiko stammende Paketsendung, die in den USA entdeckt worden war. Das Postpaket habe - versteckt in Dekorationsartikeln - zehn Kilogramm gepresstes Methamphetamin enthalten und sei an einen Empfänger im Landkreis Sömmerda adressiert gewesen.

Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift wurde Ende 1992 als Zusammenschluss von Ermittlern des Landeskriminalamts Thüringen und des Zollfahndungsamts Dresden gegründet. Als Expertendienststelle führt sie besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Zwei Festnahmen wegen mutmaßlichen Drogenhandels in Schmalkalden

Auch in Schmalkalden sind zwei Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurden ein 55-Jähriger und ein 37-Jähriger am vergangenen Donnerstag nach "mehrwöchigen intensiven Ermittlungen" während der Übergabe von 200 Gramm Crystal gefasst. Bei den folgenden Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und des Autos des 55-Jährigen stellten die Polizisten insgesamt rund 1,8 Kilogramm Crystal, 170 Gramm Kokain, 500 Gramm Amphetamin und Bargeld in Höhe von fast 15.000 Euro sicher. Gegen beide Männer wurde demnach Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

