Polizei sucht Eigentümer dieses Zweirads – Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Sömmerda Diebe stehlen Kabel im Wert von 1.250 Euro und Kraftrad in Kölleda sichergestellt.

Diebe entwenden 125 Meter Kabel

In den vergangenen Tagen wurden in Elxleben 125 Meter Kabel gestohlen. Die Unbekannten hatten sich laut Polizei zunächst einer Trafostation genähert und durchtrennten dort ein Erdkabel. Anschließend schnappten sie sich einen großen Teil des Kabels im Wert von 1.250 Euro und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Sie hinterließen einen Sachschaden von 2.000 Euro. Ein 35-Jähriger entdeckte den Diebstahl Dienstagmittag und informierte die Polizei. red

Dieses Kraftrad sucht seinen Besitzer

Um Eigentum zu schützen, stellte die Polizei am 30. Oktober in der Prof.-Hoffmann-Straße in Kölleda ein Kraftrad sicher. Es handelt sich bei dem Gefährt um eine KTM Super Moto Top 640 LC4 in schwarz. Trotz intensiver Prüfung konnte das Fahrzeug noch nicht seinem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei sucht daher öffentlich nach dem Eigentümer des Zweirads. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Telefonnummer: 0361/5743-25100) unter der Angabe der Vorgangsnummer 0282887 entgegen.