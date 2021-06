Zusteller bekommt im Kreis Sömmerda Beschädigung am Auto nicht mit

Landkreis Sömmerda. Polizei sucht jetzt von den Schäden Betroffene.

Unbemerkt einen Unfall verursacht hat ein Zusteller, der bereits am Montag, dem 17. Mai, in Kölleda, Ostramondra, Beichlingen, und Burgwenden in der Zeit von 10.30 Uhr bis 20 Uhr mit einem weißen Transporter Pakete auslieferte.

Erst am Ende seiner Tour wurde an dem Transporter ein Sachschaden von etwa 3000 Euro festgestellt, wie die Polizei mitteilt. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass der Transporter mit einem Zaun, Pfeiler, Mast oder Briefkasten zusammengestoßen ist. Die Polizei sucht mögliche Geschädigte. Wem wurde Eigentum am betreffenden Tag in einer der Orte beschädigt?

Hinweise nimmt die Polizei in Sömmerda unter Telefon 03634/3360 entgegen.