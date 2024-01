Polizei sucht im Landkreis Sömmerda Eigentümer von Rädern und Rollern

Landkreis Sömmerda Beamte finden bei Durchsuchungen in Sömmerda und Kölleda Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.

Die Polizei sucht die Eigentümer von 30 Fahrrädern, Pedelecs und fünf E-Rollern. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei-Inspektion in Sömmerda hervor. Demnach seien im Rahmen von Ermittlungen am 9. November 2023 eine Gemeinschaftsunterkunft in Sömmerda sowie eine Wohnung in Kölleda durchsucht worden.

Dabei seien die Räder und Roller im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro gefunden und sichergestellt worden. Nachdem einige davon bereits Besitzern aus ganz Thüringen sowie aus anderen Bundesländern zugeordnet werden konnten, sind die Beamten nun auf der Suche nach weiteren Eigentümern. Wer kann Informationen geben? Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Sömmerda unter Telefon: 0361/5743-25100 entgegen. red

Die Bilder von allen Fundsachen hat die Polizei hier veröffentlicht.

E-Roller unbekannter Marke, rote Speichen im Vorderrad, grafisches Muster auf Trittbrett, Handyhalter am Lenkrad, Klingel am Lenkrad Foto: Polizei Sömmerda

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.