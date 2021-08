Polizei und Feuerwehr bei Brand in Sömmerdaer Firma im Einsatz

Sömmerda In einer Firma in Sömmerda ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat bereits eine Vermutung, wie es zu dem Brand gekommen ist.

In Sömmerda sind am Mittwochnachmittag Polizei und Feuerwehr bei einem Brandfall zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war in einer Firma in der Rheinmetallstraße ein Feuer ausgebrochen. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Das Feuer brach in einem Schonstein des Abgasstrangs aus. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. Der verursachte Sachschaden kann gegenwärtig nicht beziffert werden.

