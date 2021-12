Polizei unterbindet Drogenfahrten im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Die Polizei stoppte am Wochenende berauschte Verkehrsteilnehmer im Landkreis Sömmerda. Ein Passatfahrer wurde am Samstag gegen 21.30 Uhr in Gebesee angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, unter Einfluss von Drogen am Steuer sitzt und dass die Kennzeichen gefälscht sind. Der 31-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte und einer Urkundenfälschung verantworten, teilt die Polizei mit.

Als die Polizisten noch seine Beifahrerin kontrollierten, fanden sie bei der 29-Jährigen kleine Mengen Drogen.

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich auch ein 19-Jähriger verantworten. Der junge Mann wurde am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Buttelstedter Straße in Olbersleben kontrolliert. Ein Drogentest verlief laut Polizei positiv.