Polizeibericht aus dem Landkreis Sömmerda: 22-Jähriger unter Drogen und mit Waffe unterwegs - Autofahrer stößt mit Reh zusammen

Die Polizei hatte am Wochenende im Landkreis Sömmerda einiges zu tun. Unter anderem fanden sie bei einem jungen Autofahrer eine Waffe.

Autofahrer unter Drogen und mit Schlagstock unterwegs

Für einen 22-Jährigen hatte eine Verkehrskontrolle am Montagnachmittag Folgen. Laut Polizei sei der Mann mit seinem Ford in Schwerstedt von einer Polizeistreife angehalten worden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Im Fahrzeug seien Drogen sowie ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Der 22-Jährige erhielt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen dem Fahren unter berauschenden Mitteln.

Unbekannte besprühen zwei Wohnhäuser

Unbekannte haben in Kölleda zwei Wohnhäuser beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Unbekannten an zwei Wohnhäuser in der Bahnhofstraße und in der Gerberstraße zu. Auf den Fassaden seien Schriftzüge in blauer Farbe vorgefunden worden. Den Eigentümern der Häuser entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Autofahrer stößt mit Reh zusammen

Am Montagmorgen kam es zwischen Pfiffelbach und Wersdorf zu einem Wildunfall. Laut Polizei konnte ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch den Zusammenstoß sei das Reh noch an der Unfallstelle verstorben. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall stark beschädigt, blieb aber fahrbereit. Der 38-Jährige blieb unverletzt.