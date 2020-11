Polizeichefin auf dem Sprung

„Ich habe schon viel bei der Polizei gemacht. Aber Dienststellenleiterin war ich noch nirgendwo“, sagt Julia Stosch. Genau das ist sie nun. Die Polizeioberkommissarin ist seit dem 1. Oktober Chefin der Polizeiinspektion Sömmerda. Und für ein Jahr wird sie das auch bleiben – so sieht es die Laufbahnentwicklung vor. Julia Stosch zieht es in den höheren Polizeivollzugsdienst. Dafür müssen Bewerber vor einem Studium verschiedene Stationen durchlaufen, und auch Leitungserfahrung ist ein Zugangskriterium. Gearbeitet hat die neue Inspektionschefin zuvor in den Landespolizeidirektionen Suhl und Erfurt, bei der Suhler Kripo sowie in den Polizeiinspektionen Suhl und Bad Salzungen im Einsatz- und Streifendienst, dann ein halbes Jahr Stellvertreterin in Meiningen.

Einen Bezug zu Sömmerda hatte die 34-Jährige, die, bevor sie zur Polizei wechselte, ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen hat, bisher nicht. Sie habe die Menschen allgemein als sehr aufgeschlossen kennengelernt und das interne Arbeitsklima bisher als angenehm empfunden. Sicher, räumt sie ein, habe der Personalabbau der vergangenen Jahre auch um Sömmerdas Polizei keinen Bogen gemacht. „Die Menschen müssen aber keine Angst haben, dass wir irgendwelche unserer polizeilichen Aufgaben nicht leisten können“, sagt sie. Sie wolle eine „ansprechbare Polizei“ und lege viel Wert auf stabil besetzte Kontaktbereiche. „Sömmerda ist eine relativ kleine Dienststelle mit einer Aufklärungsquote, die über dem Thüringer Schnitt liegt“, sagt Stosch. Thüringen sei schon sicher und Sömmerda eben sehr sicher. „Wir sind nicht Rio de Janeiro“, sagt sie – und sieht doch herausfordernde Aufgaben. Sie will den Kontrolldruck im Kampf gegen Drogen und gegen die Hauptunfallursachen Alkohol und Raserei hoch halten, will Präsenz zeigen. Als erste Sömmerdaer Tendenz sei ihr aufgefallen, dass an bemerkenswert vielen Unfällen Radfahrer beteiligt seien. „Ich freue mich auf die Zeit in Sömmerda, auf die Aufgabe, die Menschen und die Region“, sagt sie. Sie wird auch viel selbst auf der Straße sein. Sie hat sich unter die Berufspendler gemischt.