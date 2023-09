Die Polizei rückte zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda aus (Symbolbild).

Polizeieinsatz in Gemeinschaftsunterkunft: Unbekannte attackieren zwei Männer

Kölleda. Die Polizei meldet einen größeren Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Sömmerda.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kölleda gekommen. Zwei Männer hatten nach Angaben der Polizei gegen 23.10 Uhr zu laut gefeiert. Mehrere Unbekannte traten daraufhin die Tür der betreffenden Wohnung ein und attackierten die beiden Männer im Alter von 25 und 30 Jahren. Diese wurden dabei leicht verletzt.

Aufgrund der emotionalen Stimmung und des unkooperativen Verhaltens mehrerer Bewohner der Einrichtung seien mehrere Streifenwagen zum Einsatz gekommen, teilt die Polizei mit. Zur Beruhigung der Lage wurden die beiden verletzten Männer der Unterkunft verwiesen und woanders untergebracht.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung auf.

