Polizeieinsatz wegen Flugversuchen: Jungschwan auf Sömmerdaer Straße unterwegs

Landkreis. Polizei wird in Sömmerda gerufen, weil ein Schwan immer wieder auf die Straße lief. Auch um zwei freilaufende Hunde musste sich die Sömmerdaer Polizei kümmern.

Ein Passant informierte am Freitagmorgen die Polizei, da er einen Schwan in Sömmerda fand, dem es nicht gut zu gehen schien und der immer wieder auf die Straße lief. Die Beamten trafen vor Ort auf einen Jungschwan, der mit wechselndem Erfolg seine ersten Flugversuche vollführte. Der Fluganfänger wurde in den nahen Park begleitet, wo er seiner Wege zog.

Ebenso musste die Sömmerdaer Polizei am Freitag gleich zweimal tierische Fußgänger einsammeln. Zwischen Leubingen und Griefstedt hatte ein Passant zwei freilaufende Hunde gesehen, die ohne Begleitung durch die Gegend zogen. Die Beamten fanden dort zwei zutrauliche Jagdhunde. In Zusammenarbeit mit dem Tierheim in Sömmerda konnten die Hunde wohlbehalten an ihre Besitzer übergeben werden.