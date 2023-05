Polizisten finden Machete bei 21-jährigem Mann im Kreis Sömmerda

Weißensee. Im Kreis Sömmerda kontrollieren Polizisten einen 21-Jährigen. Jetzt wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn erstattet.

Polizisten haben am Mittwochmorgen einen polizeibekannten 21-jährigen Mann in Weißensee kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, stießen die Polizisten bei der Kontrolle auf eine 30 Zentimeter lange Machete, die der Mann in seiner Fahrradtasche griffbereit bei sich hatte.

Die Polizisten stellten das Messer sicher. Gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet.

