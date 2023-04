Praktische Hilfen an Hitzetagen - Sömmerda legt Ideen dar

Sömmerda. Zur Vorstellung des neuen digitalen Informationsangebots für Kommunen hat die Kreisstadt einiges beizutragen.

Trinkwasser in öffentlichen Bereichen, Hinweise auf kühle Orte, Bäume als Schattenspender: Thüringens Kommunen sollen besser auf Hitzewellen und den nötigen Gesundheitsschutz vorbereitet werden. Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) legten in Erfurt einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung vor. Er bündelt Aktionen und informiert die Kommunen über finanzielle Fördermöglichkeiten. Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) sprach während der Pressekonferenz ebenfalls zum Hitze-Vorsorge-Paket, die Stadt hat sich bereits intensiv mit dem Thema befasst.

Es gehe um ganz konkrete praktische Hilfen, so Hauboldt. In Sömmerda wurden unter anderem durch den Klimawandel geschädigte Bäume durch zahlreiche Neupflanzungen mit klimaresistenten Baumarten ersetzt. „Zudem soll bei allen städtischen Investitionsmaßnahmen den Aspekten der Klimaanpassung Rechnung getragen werden.“

Visualisiert hat die Stadtverwaltung erste Ideen zur Verbesserung des Stadtklimas in ihrem Jahreskalender 2021. Er zeigt Möglichkeiten auf, wie Erleichterungen bei Hitze für die Bürger geschaffen werden können. So etwa durch luftreinigende Elemente oder Grünoasen in Form bepflanzter mobiler Container mit Sitzgelegenheiten am Busbahnhof und Obermarkt, durch Trinkbrunnen, Verschattungselemente in der Fußgängerzone oder Wasserzerstäuber am Eingang zum Markt.