Privatleute in Straußfurt können Anträge stellen

Bürgermeister Olaf Starroske (l.) und Beatrice Bostelmann (r.), Gemeinschaftsvorsitzende in der Verwaltungsgemeinschaft in Straußfurt, zeigen die Ernennungsurkunde.

Die Gemeinde Straußfurt mit den Ortsteilen Straußfurt, Henschleben und Vehra gilt von 2021 bis 2025 als anerkannter Schwerpunkt im Förderprogramm der Dorferneuerung. Wie Bürgermeister Olaf Starroske informiert, bietet dies Einwohnern die Chance, mit Fördergeldern Investitionen an Gebäuden und an der dörflichen Infrastruktur zu tätigen. „Förderfähig sind Werterhaltungsmaßnahmen an Dächern, Fassaden, Fenstern und Türen in regionaltypischer Bauweise und Material und die orts- und regionaltypische Gestaltung von Hof- und Grünflächen“, sagt er.

Fördermittel können jährlich zum 15. Januar für das laufende Jahr beantragt werden. Private Maßnahmen können dabei mit bis zu 35 Prozent der förderfähigen Kosten, jedoch höchstens mit 15.000 Euro pro Objekt bezuschusst werden. Förderfähig sind ausschließlich Firmenleistungen.

„Wichtig ist auch, dass mit dem zu fördernden Vorhaben noch nicht begonnen und auch noch kein Auftrag erteilt wurde“, so der Bürgermeister. Dies sei erst nach Genehmigung durch das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum möglich. Voraussetzung für einen Förderantrag ist eine Beratung durch die Thüringer LandgesellschaftmbH.Auskünfte gibt die Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt unter (036376) 513-17 oder 513-15.