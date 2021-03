Buttstädt. Der Gemeinderat Buttstädt tagt am Montag und berät auch zur Bewerbung für die Landesgartenschau.

Projekt zum Straßenbau in Mannstedt wird vorgestellt

Die Töpfergasse im Buttstädter Ortsteil Mannstedt soll grundhaft ausgebaut werden. Es handele sich dabei um ein gemeinsames Projekt vom Landkreis und der Kommune, erklärte Bürgermeister Hendrik Blose (CDU). Die Straße ist im Moment eine Kreisstraße und soll, bevor sie in die Verantwortung der Kommune übergeht, noch einmal ertüchtigt werden. Der Planer und ein Vertreter des Landkreises werden das Projekt am 22. März in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Buttstädt vorstellen.