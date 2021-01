Buttstädt In den ersten Tagen des neuen Jahres ist für die Freiwilligen Feuerwehren der Landgemeinde Buttstädt noch einmal Bescherung.

Punktlandung auch in finanzieller Hinsicht

Nicht nur über Neuzugänge für ihre Fahrzeughallen durften sich Freiwillige Feuerwehren in der Gemeinde Buttstädt noch kurz vor dem Jahreswechsel freuen (unsere Zeitung berichtete). Neben den Einsatzfahrzeugen, die die Wehren in Rudersdorf, Eßleben und Großbrembach erhielten, gab es für alle auch die gute Nachricht, dass Ausrüstungsgegenstände und Einsatzkleidung angeliefert sind.

Landgemeindebrandmesiter Christian Mechelt sagte bei der Indienststellung der neuen Gebrauchten für Eßleben und Großbrembach: „Seit gestern ist alles da, alle Sachen, so wie wir sie bestellt haben!“ Soll heißen, die von den Wehren eingereichten Bedarfslisten, man könnte auch sagen Wunschzettel, sind abgearbeitet. „Es freut mich besonders, dass es auch finanziell eine Punktlandung geworden ist“, so Mechelt. Rausgekommen ist eine Summe, die nur 3 Euro über dem Budget liegt. „Das zeigt, wie gut wir geplant haben“, freut sich der Landgemeindebrandmeister. Die Wehren erhalten ihre bestellte Ausrüstung in den ersten Tagen des neuen Jahres.



Mechelt selbst wiederum wurde von Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) für sein Engagement in Ausrüstungsfragen gelobt. Das habe sich besonders, aber nicht nur bei der Anschaffung der Fahrzeuge bewiesen. Gelernt hat Mechelt im vergangenen Jahr bei viel Internetrecherche und sieben oder acht Besuchen in Nordhausen unter anderem, wie umkämpft der Gebrauchtwagenmarkt für Feuerwehreinsatzfahrzeuge ist.



„Nimmst du ein Auto nicht, schnappt es dir ein anderer weg“, sagt er. So habe man sich zum Beispiel das neue Auto für Großbrembach bei Deutschlands größtem Spezialhändler zwar reservieren lassen, dann aber doch fast den kürzeren gezogen, wenn sich bei einer anderen interessierten Feuerwehr nicht ein Finanzierungsproblem aufgetan hätte. Beim zweiten Besuch habe man dann lieber sofort zugeschlagen. Jetzt könne er sagen: „Es ist ein schönes Fahrzeug. Es sieht sogar besser aus als auf den Fotos.“ Wenn der Iveco fertig beklebt ist, wir das erst recht zutreffen.