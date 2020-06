Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Quad-Fahrer bei Flucht schwer verletzt - Zwei Verletzte bei Frontalcrash

Quad-Fahrer bei Flucht schwer verletzt

Am 12. Juni gegen 14.30 Uhr fuhr ein 22-jähriger mit einem Quad ohne amtliche Kennzeichen in Buttstädt auf der Rastenberger Straße. Eine Motorradstreife der Sömmerdaer Polizei nahm die Verfolgung des Quads auf. Trotz Sondersignal stoppte der 22-Jährige das Quad nicht, sondern versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. In der Sichte in Buttstädt endete die Verfolgungsfahrt jedoch abrupt mit einem Sturz, als der 22jährige versuchte, ein Rapsfeld zu queren. Dabei verletzte sich der Quad-Fahrer schwer. Am noch fahrbereiten Quad entstand lediglich ein Schaden von ca. 50 EUR. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 21-Jähriger fuhr am 13. Juni gegen 23:10 Uhr mit seinem VW Passat aus Richtung Ottenhausen kommend in Richtung Weißensee. Trotz Gegenverkehrs setzte der 21-Jährige vor einer Talsenke zum Überholen an und kollidierte daraufhin frontal mit der aus der Gegenrichtung kommenden 59-jährigen Fahrerin eines VW Golf. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Golfs schwer und der Unfallverursacher leicht verletzt.

An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Dieser wird nach aktuellen Erkenntnissen auf insgesamt rund 15.000 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem Atemalkohol beim Unfallverursacher festgestellt. Es folgten eine Blutentnahme, der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

