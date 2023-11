Radfahrerin ausgeraubt – Feier endet mit mehreren Anzeigen und verletztem Polizisten – Beunruhigende Beobachtung

Sömmerda. Eine Frau ist Opfer eines Raubüberfalls geworden und Partywütige sorgten für Ärger. Das sind die Meldungen der Polizei für Sömmerda:

An einer Bahnhofsunterführung in Sömmerda hat ein 26-Jähriger einer Radfahrerin aufgelauert. Wie die Polizeim mitteilte, schlug der Räuber zu, als die 66-Jährige am Sonntagnachmittag die Unterführung mit ihrem Fahrrad durchfahren hatte. Er griff in den Fahrradkorb der Seniorin und stahl daraus ihre Handtasche. Die Frau bemerkte dies jedoch und hinderte den Dieb zunächst an der Flucht, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der Räuber konnte schließlich entkommen, wurde jedoch wenig später mit einem Teil der Beute und einem gestohlenen Fahrrad von der Polizei gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und das Diebesgut an die Besitzer zurückgegeben.

Feier endet mit mehreren Anzeigen und verletztem Polizisten

Eine Party endete Freitag mit einem verletzten Polizisten. In der Nacht hatten sechs Personen im Alter von 21 bis 24 Jahre in Sömmerda ausgelassen gefeiert. Dabei waren die Anwesenden so laut, dass Nachbarn die Polizei verständigten. Diese ermahnte die Partywütigen zur Ruhe. Nachdem die Polizisten allerdings gegangen waren, drehten die Feiernden ihre Musik wieder auf. Daraufhin rückte die Polizei mit Verstärkung erneut an. Um für Ruhe zu sorgen, sollte nun die Musikbox sichergestellt werden. Ein 24-Jähriger regte sich darüber derart auf, dass er gefesselt werden musste. Er schlug und trat um sich und verletzte dabei einen Polizisten dermaßen, dass dieser seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Bei dem jungen Mann wurde laut Polizei zudem noch verbotene Pyrotechnik gefunden und sichergestellt. Die Feier endete für ihn mit mehreren Anzeigen.

Rentner macht beunruhigende Beobachtung

Ein 83-Jähriger aus Sömmerda alarmierte Samstagmorgen die Polizei, nachdem er eine beunruhigende Beobachtung gemacht hatte. Nach Polizeiangaben hatte der Rentner gesehen, wie sich ein Unbekannter in Hinterhöfen an mehreren Türen zu schaffen machte. Der Mann wurde anschließend von Polizisten unweit entfernt erwischt, als er gerade dabei war, die Plane eines Anhängers zu öffnen. Durch den Hinweis des aufmerksamen Zeugen wurde verhindert, dass der 43-jährige Langfinger Beute machen konnte. Stattdessen ging er mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls nach Hause.

Unbekannte verursachen Schäden an Kindergarten und Schule

Einbrecher scheiterten zwar am frühen Sonntagmorgen in Sömmerda am Fenster eines Schulgebäudes, dennoch hinterließen sie einigen Schaden. Laut Polizei hatten die Unbekannten zunächst den Zaun zum Außenbereich eines Kindergartens zerstört. Anschließend begaben sie sich auf die gegenüberliegende Straßenseite zu einem Schulgebäude, wo sie sich an einem Fenster zu schaffen machten und dieses beschädigten. Die Glasscheibe hielt dem Angriff jedoch stand und die Unbekannten flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

