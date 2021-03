Radfahrerin mit mehr als drei Promille in Sömmerda unterwegs

Sömmerda. Eine 56-jährige Radfahrerin ist nach einem Sturz in Sömmerda ins Krankenhaus gebracht worden. Außerdem verursachten Unbekannte in Kindelbrück mehrere Tausend Euro Schaden an einem Auto.

Eine 56-Jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagabend in Sömmerda. Die Frau war in der Kölledaer Straße unterwegs, als sie laut Polizei aufgrund erheblichen Alkoholeinflusses gegen 21 Uhr zu Fall kam. Beim durchgeführten Atemalkoholtest habe sie einen Wert von über drei Promille erreicht.

Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen und eine Blutentnahme veranlasst.

Auto demoliert

In Kindelbrück demolierten Unbekannte in den vergangenen Tagen einen parkenden Pkw in der Straße des Friedens. Wie die Polizei mitteilte, wurden an dem Fahrzeug vier Scheiben zerstört und Türen eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

