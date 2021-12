Radweg-Strecke zwischen Sömmerda und Rohrborn festgelegt

Sömmerda. Lesen Sie hier, welche Variante der Stadtrat für den Bau der Route bevorzugt.

Am Ende ging es diesmal schnell. Nachdem die Entscheidung zur Streckenführung für den geplanten Alltagsradweg zwischen Sömmerda und dem Ortsteil Rohrborn mehrfach verschoben und in Fraktionen, Ausschüssen und Stadtrat ausführlich und kontrovers diskutiert worden war, trafen die Stadträte in der jüngsten Sitzung nun ohne große Debatte und einstimmig ihre Wahl. Der Weg soll über die Rohrborner Chaussee und südlich oder nördlich der Erfurter Höhe gebaut werden und schließt im Wohngebiet Neue Zeit an die Kernstadt an. Für diese Vorzugsvariante werden jetzt die weiterführenden Planungen umgesetzt.

Seit Jahren hatten Bürger und Stadträte einen solchen Weg von der Kernstadt in den Ortsteil gefordert und dafür insbesondere Gründe der Verkehrssicherheit vor allem für Schulkinder angeführt. Rohrborn sei bislang noch nicht über einen alltagstauglichen Radweg mit dem Stadtgebiet Sömmerda verbunden. Die gegenwärtige Verbindung über die Ipsa-Straße sei wegen der geringen Fahrbahnbreite und der vorherrschenden Verkehrsbelegung nicht für Radfahrer geeignet, so die Einschätzung.

Fördermöglichkeitenausgelotet

Fünf verschiedene Varianten der Streckenführung wurden untersucht und Vor- und Nachteile abgewogen. Zwei der möglichen Routen waren erst später ins Spiel gekommen, weshalb der Stadtrat in seiner Sitzung Ende September noch weiteren Klärungsbedarf sah. Insbesondere interessierten die Fördermöglichkeiten für die von vielen favorisierte, aber mit mehr als einer Million Euro teuersten Variante 4, die den Rückbau eines Teilabschnitts der Ipsa-Straße und den Bau einer einspurigen Straße und eines Rad-/Gehweges in diesem Bereich vorsähe.

Inzwischen habe es die Aussage gegeben, dass es für den Bau der einspurigen Straße aus dem Programm des ländlichen Wegebaus keine Fördermittel geben könne, informierte nun Bauamtsleiter Ulrich Braem. Das Programm gelte nur für Gemarkungen unter 10.000 Einwohner, und da liegt Sömmerda nun mal drüber. Das Alltagsradwege-Programm, das eine Förderung in Höhe von 75 Prozent verspricht, greift aber eben nur für Radwege und damit für alle anderen Varianten, aber nicht für eine Straße.

Das würde bedeuten, dass der städtische Anteil der Kosten für Variante 4 für Sömmerda bei etwa 620.000 Euro liege, für Variante 2 hingegen müsste die Stadt bei Gesamtkosten von 855.000 bis 900.000 Euro nur rund 220.000 Euro Eigenanteil beisteuern. Der Bauausschuss habe sich deshalb für eine Empfehlung der Variante 2 entschieden.

Rohrborns Ortsteilbürgermeister Detlef Knörig betonte, dass er zwar Variante 4 bevorzugt hätte und bei Variante 2 leider wertvolles Ackerland verloren gehe, aber er sei in erster Linie froh, dass es nun endlich vorwärts gehe mit dem Radweg.

CDU/FDP-Fraktionsvorsitzender Henning Schwittay sagte, dass seine Fraktion mit Variante 2 leben könne, egal ob die Ausführung dann südlich oder nördlich der Erfurter Höhe erfolge. Wichtig sei nun die zeitliche Schiene. „Wir werden den Fördermittelantrag 2022 stellen, damit 2023 gebaut werden kann“, antwortete Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke).